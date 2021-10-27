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Suçlamaları reddetmişti... Sahte doçent skandalında yeni gelişme

#Zehra Zulal Atalay Laçin#Doçent#Aksaray Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı.

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ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Zehra Zulal Atalay Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Laçin, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Laçin'in yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti.

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltında

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#Zehra Zulal Atalay Laçin#Doçent#Aksaray Üniversitesi

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