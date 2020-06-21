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Kubilay ÖZEV-Serdar ALTINTEPE/ISTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Fotoğraf bugün Menekşe Plajı'nda çekildi! İstanbullular oraya koştu

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız bu pazar gününde de Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda çok sayıda vatandaş denize girdi ve güneşlendi.

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  • Menekşe Plajı’nda yoğunluk
  • Menekşe Plajı’nda yoğunluk
  • Menekşe Plajı’nda yoğunluk
  • Menekşe Plajı’nda yoğunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti.

Cankurtaranlar zaman zaman denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Menekşe Plajı'nda denize giren yüzlerce kişi havadan da fotoğraflandı.

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