Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan için karar verildi: Tutukluluğu devam edecek

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Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanık, 15 Ocak'ta üçüncü kez hakim karşısına çıkmıştı.

Pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Seçil Erzan'ın üçüncü kez hakim karşısına çıktığı duruşmada bazı detaylar ön plana çıkmıştı. Erzan'ın savunmasına ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu sözlerle anlatmıştı:

11:30'da başladı duruşma. Semih Kaya tanık sıfatı ile çağrıldı ancak Erzan söz istedi. Yine sık sık 'korkuyordum' ifadesini kullandı. "Florya'da çalıştığım dönemde kiminin seçil ablasıydım. Müdür olarak aldı o paraları. O insanlara bana banka müdürü olduğum için verdi. Bana o paraları özel ilişkilerinden dolayı vermedi." dedi. Sık sık pişmanlığını ifade etti. "Yalan söyledim. Çok pişmanım. Bedelini ödüyorum. Gerçekler açığa çıksın. Herkes benden aldığı paraları söylesin" dedi. Erzan para verdiği isimleri tek tek sıraladı. Gerçekten mağdur olanlar var deyip Emre Belözoğlu'nun ismini verip "gerçekten mağdur" oldu dedi. Mağdur olduğunu söyleyenlerin hesap hareketleri incelensin dedi. Cuma günkü ifadelerine benzer ifadeler verdi. "Arkamda korumalar olsa burada olmayacaktım" dedi. Erzan "Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu" ifadelerini kullandı.

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EMRE'NİN PARASINI 10 KİŞİ PAYLAŞTI

Duruşmada sözlerine devam eden Erzan, "Ben Semih Kaya'ya fon olduğunu söyledim ama çok fazla çekme de dedim. Biraz bekle, senin adına resmi bir şekilde yaparız ondan sonra çekersin dedim. 8 Mart'ta Merve ve Tanın'ı en yakınlarım olarak Fırat Özdemir'le görüşmeye götürdüm. Ben yanlış yaptığımı anlatmaya çalıştım. Herkes daha değişik şeyler söylemeye başladı. Bana 'sen kiminle paylaşıyorsun parayı, kiminle yiyorsun' denmeye başladı, iş tamamen çığırından çıktı. Ben daha fazla faiz alan insanlara para yetiştirmeye başladım. Bu mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Ben 8 Nisan'da her şeyi anlatmaya çalışırken evime gelirken darp edildim. Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı, ana parasını alanlar da oldu, fazla alanlar da. O saatten sonra ben herkese bu işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım, yanlış yaptığımı da ama kimse bana inanmadı. Ben bunların hepsinin tek tek çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Duruşmaya devam ediliyor.

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"ÇARIKLI MİLYONER OLDUK"



Müşteki Nuray Şengüler Erzan ifadesinde, Seçil Erzan'ı 15 yıldır tanıdığını, eşinin hastane masrafları için sürekli para çektiği dönemde kendisine fon teklifinde bulunduğunu söyledi. Şengüler, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirterek "Bu paradan 312 bin lira verdi. Ama sonradan geri aldı. Çok mağdur oldum. İnsanlara yardıma etmeyi seven birisiyim yardım ederken yardım alacak duruma düştüm. Eşimi dokuz aydır hastaneye götüremiyorum. Çarıklı milyoner olduk. Kağıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok. Şikayetçiyim" dedi....

ERZAN İLE SEMİH KAYA YÜZLEŞTİ



Fon vurgunu davasında duruşmaya 45 dakika ara verilirken CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz da duruşmada Semih Kaya ile Erzan arasında geçen diyaloğu anlattı.

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Semih Kaya'nın Erzan'a şiddet uyguladığı iddiaları vardı ve Erzan da bu iddiayı yalanlamıştı. Semih Kaya "Seçil Erzan'a kötü davranışım olmadı" dedi.

Erzan, Semih Kaya'nın savunmasından sonra "Ben Semih Kaya'ya bir şey sormak istiyorum" dedi.

Erzan, "Semih Kaya bana 'Bu para gelmek zorunda. ne olursa olsun bu para gelecek' ifadesini kullandı mı kullanmadı mı, söylemesini istiyorum" dedi.

Semih Kaya ise Erzan'ın bu sorusu üzerine "Asla bir şey söylemedim. 10 yıldır futbol oynuyorum. Sözleşmelere bakarsanız gelirimi göreceksiniz. Erzan kimdir ki bana ev alacak, onun bana verdiği paraya muhtaç olacağım" dedi.

Davada ilk kez sanıkla bir ikili yüzleşme oldu.