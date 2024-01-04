Fon vurgununda yeni detaylar... Seçil Erzan'ın kuzeniyle mesajları ortaya çıktı: 'Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?'

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Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış 2023 Kasım ayında ilk duruşması görülmüştü. Soruşturma aşamasında Seçil Erzan'a ait olduğu iddia edilen kırık bir telefon incelenmesi için bilirkişiye gönderilmişti. Kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda Erzan'ın mağdurlarla mesajlaşmaları tespit edildi. Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile aralarında geçen mesajlaşmalarda yer aldı. İşte o mesajların detayları...

"TAMAM DA YE YE BİTMEDİ Mİ, KAÇ PARA ALDILAR Kİ"

Mesajlarda, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para alışverişi konusunda konuştuğu görüldü. O konuşmalardan bazıları ise şöyle;

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Tanın Yılmaz; Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mi?

Seçil Erzan; Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum

Tanın Yılmaz; E tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki

Seçil Erzan; aldılar bayağı, yüzde 50, neyse yazma

Tanın Yılmaz; ye ye bitmedi, Bu şişkoların herhangi birseyi kalmadı ama di mi? No4 nerede?

Seçil Erzan; No:4 de orda, Vermedim istiyorlar ya

Tanın Yılmaz; Daha varmı çıkacağın

Seçil Erzan; Hayır, Biz enayimlz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum.

Tanın Yılmaz; Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem cikariyor

Seçil Erzan; Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece.

Tanın Yılmaz; E zaten para loydugu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Haciiiiii, 27 ocak no3 un d günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar

Seçil Erzan; Bin defa dedim, Anlamıyorlar hacım

Öte yandan Tanın Yılmaz'dan para istemesi üzerine olumsuz dönüş alan Seçil Erzan'ın, Yılmaz'a aracını rehin vererek para alma teklifinde bulunduğu, sonrasında parayı ödeyip aracı geri alarak aradaki farkın kendilerine kar olarak kalacağı yönünde mesajlar attığı görülüyor.

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"PARAYI YURT DIŞINA MI ÇIKARDINIZ"

Seçil Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Candaş Gürol ile ilgili konuşmaları da raporda yer aldı. Konuşmalar ise şu şekilde;

Tanın Yılmaz; 150 usd, candaş a mi veriyorsun isviçre isini çözmesi için?

Seçil Erzan; O nerden çıktı

Tanın Yılmaz; Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?

Seçil Erzan; Kendisi de yanacak

Tanın Yılmaz; Yok, ona birşey olmaz, arkada başka hikayeler var

Seçil Erzan; Yemin ederim yok

Tanın Yılmaz; Bak bu işi bugün halletmezsen, ben ptesi günü hem selçuk hem murata gidiyorum ve işin aslını onlardan öğrenmeden sen bana anlat

Seçil Erzan; Tanın benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum candaşı vs arama yardımcı da olmaz, Korkuyor benden dolayı onun da mesleğini alırlar, Tanın bugün halletmem gerekiyor

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Tanın Yılmaz; Ya ona hiç birşey olmaz, çandasi neden arayayım ki? Ben olanları murat ve selcukran dinleyeceğim

Seçil Erzan; Tamam ama her boku ben yedim kimsenin suçu yok

Tanın Yılmaz; Candaş a bugüne kadar kaç para verdin secil, bütün bunları candaş planladı dimi, Ben anlamam, benim, ailemin, oğlumun hesaplarını görmeye gidiyorum ptesi, şu kod mudur nedir bana söyle, ikincisi, murata soyle, sakin ise gitmemezlik yapmasın.

Seçil Erzan; Ben bugün bu işi çözeyim Tanın

Tanın Yılmaz; Seçil, bugüne kadar candasa kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayi yurtdışına mi çıkardınız?

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Seçil Erzan; Sadece 100 bin usd aldı

Tanın Yılmaz; Geç allah aşkına

Seçil Erzan; Tanın inanmak istemiyorsun, Ben bu hale mi düşerdim öyle bişi olsa

Tanın Yılmaz; Sadece bugün 150 usd komisyon veriyorsun, kendine dürüst ol azıcık ya

Seçil Erzan; Vermiyorum Tanın

Tanın Yılmaz; 2 araba vb 100 bin usd ile mi oldu? Bu 2,5 milyon da sizin yurtdışına çıkarttığınız paralardan

Seçil Erzan; Saçma şeyler olmaya başladı ben şu an özgürlüğümün derdine düştüm 100 bin usd aldı

Tanın Yılmaz; Sen masal anlatmaya devam et, söylediklerine kendin bile inanmıyorsun

Seçil Erzan; Sana paranın kaynağını çıkartırım

"FATİH TERİM'E YARANACAĞIM DİYE SEN NE YAPTIĞININ FARKINDA MISIN"

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Raporun devamında ise Tanın Yılmaz ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda; Erzan'ın, kullanılan paranın Fatih Terim'in parası olduğunu söylediği mesajlar yer alıyor. İşte o mesajlara ait konuşmalar;

Tanın Yılmaz; Eğer candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan

Seçil Erzan; Kuran çarpsın değil

Tanın Yılmaz; 150 bin nerede şimdi?

Seçil Erzan; Sabahki 150 bin in 100 binini Ali aldı sabah…

Seçil Erzan; 50 yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına

Tanın Yılmaz; Fatih terim e yaranacam diye sen naptiginin farkındamısın

Seçil Erzan; Yaranmak için değil, onun parası

Tanın Yılmaz; Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17 ye kadar gönder,

Seçil Erzan; Adaya 50 bin daha kaldı

Tanın Yılmaz; Organize çete kurmuşsunuz resmen,

Seçil Erzan; Tanın ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur

Tanın Yılmaz; Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacam, benim şüphem selçuk ve murat da bu işin için de

Seçil Erzan; yok Tertemiz çocuklar

Tanın Yılmaz; Bak orada bambaşka konular ortaya çıkmadan, sana son kez soruyorum, bu işin ana aktörü kim onları anlat, sen sadece para trafiğini yönetiyorsun

Seçil Erzan; Tanın kimse yok benim

Tanın Yılmaz; Yoksa günah benden gitti, ben kendim buluyorum sonucu, Peki, ben daha fazla birşey yazmayacağım, ptesi günü oradayım,

Şeklinde Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında konuşmalar geçtiği bilirkişi raporunda yer aldı.