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Foça'da sahili denizanaları istila etti

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#İzmir#Foça#Deniz
Foçada sahili denizanaları istila etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 12:59

İzmir'de Foça sahillerinde büyüklü-küçüklü denizanası yoğunluğu dikkat çekti. Deniz girmek isteyen tatilciler tedirgin oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise bu artışın nedenini açıkladı.

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Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde büyüklü-küçüklü denizanası yoğunluğu görüldü. Denizanaları, çevredekilerin de dikkatini çekti. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanaları, yüzmek isteyen tatilcileri de tedirgin etti.

Foçada sahili denizanaları istila etti

Bölgede 45 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kaya Çakmak, "İlk kez bu kadar denizanası olduğunu görüyorum. Denizanaları nedeniyle balık tutamıyoruz. Ağlarımıza denizanası doluyor, balık gelmiyor. Denizanaları ağırlık yaptığı için ağlarımıza da zarar veriyor. Bu durumun kirlilik ve hava sıcaklığı nedeniyle yaşandığını düşünüyoruz. Deniz patlıcanlarının denizi temizleme özelliği vardı ama korunamadığı için çok fazla avlandı. Bu durumun da kirliliği daha da arttırdığını sanıyoruz. Denizde çoğalan bakterileri ve planktonla beslenen denizanaları için uygun bir ortam oluştuğunu düşünüyoruz. Bu canlılara dokunulduğunda ciltte yanma hissine neden oluyor, kaşındırıyor. O nedenle vatandaşlarımız dokunmamalı. Yetkililerden bu durumun önüne geçecek bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

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'AŞIRI SICAK VE DENİZ KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR'

Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde görülen büyüklü-küçüklü denizanası yoğunluğuna ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu durumun aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirterek, her yıl genelde bu aylarda denizanası yoğunluğu gözlendiğini ifade etti.

Foçada sahili denizanaları istila etti

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#İzmir#Foça#Deniz

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