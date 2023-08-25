×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Foça'da kaçak göçmen operasyonu! 62 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Foça#Kaçak Göçmen
Foçada kaçak göçmen operasyonu 62 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 01:35

İzmir’in Foça ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen, ormanda yakalandı.

Haberin Devamı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı İkinci Mersinaki bölgesinde çalışma yapan Aliağa Orman İşletme Şefliği ekipleri, ağaçların arasında kaçak göçmenlerin olduğunu gördü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine İlçe jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler çevrede 27 ve 35'er kişilik iki ayrı kaçak göçmen grubunun olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 62 kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlendi. Çoğunluğu Somalili olan kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi. 

Foçada kaçak göçmen operasyonu 62 kaçak göçmen yakalandı

Foçada kaçak göçmen operasyonu 62 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Foça#Kaçak Göçmen

BAKMADAN GEÇME!