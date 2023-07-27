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Foça'da gemiden bırakılan atıklar sahile sürüklendi

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#İzmir#Foça#Deniz
Foçada gemiden bırakılan atıklar sahile sürüklendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:37

İzmir'in Foça ilçesinde bir gemiden bırakılan atıklar, sahile vurdu. Hem yapılan temizlik çalışmaları hem de gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle atıklar daha sonra kayboldu.

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Yenifoça Gencelli'de dün öğle saatlerinde iddiaya göre; gemiden sahile bırakılan atıklar sahile vurdu. Denizin bazı bölümlerinde yağ tabakası oluşurken, atıklar kirliliğe de yol açtı. Çevredekilerin ihbarının ardından Foça İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Tüpraş Çevre Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sahil şerit ile kapatılırken, açıklarda ise teknelerle temizlik çalışmaları yürütüldü. 

Foçada gemiden bırakılan atıklar sahile sürüklendi

'DALGALARLA GİTTİ'

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Mol, "Dün öğle saatlerinde bölgeden ihbarlar gelmeye başladı. Hemen bir tarama yaptık. Kıyıya atıkların çıkmaya başladığını gördük. Resmi kurumlara durumu bildirdik. Ekipler de bölgeye geldiler ve temizlik çalışmalarına başlandı. Sahili çevirdiler. Hava sakindi ancak gece hava fırtınaya dönünce dalgalar atıkların çoğunu geri aldı. Kirlilik azaldı ama atıkların nereye gittiğini bilmiyoruz. Suyun üzerindeki kahverengilik ise 'poseidon çayırı' dediğimiz bir deniz bitkisi. Onlar kuruduktan sonra deniz sahile atıyor, sonra geri alıyor. Kirlilikle ilgisi yok" dedi.

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Foçada gemiden bırakılan atıklar sahile sürüklendi

'DENİZE GİRMEYE ENGEL YOK'

Atıkların temizliğini yapan Sedat Zengin ise "Ekipmanlarımızla birlikte hemen buraya geldik. Solvent malzemeyle kontrolü sağladık. Dalgaların etkisiyle sahile vuran atıklar, bu malzemeye yapıştı. Sabah kadar da bu süreç devam etti. Sabah geldiğimizde denizdeki atıkların toplandığını gördük. Sahilde birikenleri de bertarafa gönderiyoruz. Açıkta da gemilerle temizlik yapıldı. Burada denize girmeye engel bir durum yok" diye konuştu.

Bu arada, yetkililer denizi kirlettiği öne sürülen geminin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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#İzmir#Foça#Deniz

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