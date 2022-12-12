Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fizik tedavide ‘sanal gerçeklik’

Güncelleme Tarihi:

#Fizik Tedavi#Duruş Bozuklukları#Ağrı
Fizik tedavide ‘sanal gerçeklik’
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

Telefon, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen süredeki artış ve duruş bozuklukları bel, boyun ağrılarını arttırdı. Hem bu ağrıların hem de daha ileri boyuttaki rahatsızlıkların tedavisinde sanal gerçeklik ile entegre edilmiş oyun görevleri sunan robotlar da devrede...

Haberin Devamı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Alper Ulaşlı, “Özellikle felç, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, serebral palsi, yürüme bozuklukları, MS, Parkinson gibi hastalıklarda yürüme robotu, omuz-kol robotlarını kullanıyoruz. Bu robotlar sanal gerçeklik ile entegre edilmiş oyun görevleri sunuyor” diyerek yöntemi şöyle anlattı:

YÜRÜME ROBOTU

“Günümüzde fizik tedavi ve rehabilitasyon robotları çığır açıyor. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerle yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda robotik yürüme rehabilitasyon sistemlerini kullanıyoruz. Yürüme robotu tedavisi ile yaralanma veya hastalık sonrası yürüme yeteneği etkilenmiş hastalarda, tekrarlayan yürüme hareketi ile yeni uyarım yolları oluşturarak beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı oluyoruz.

Haberin Devamı

Fizik tedavide ‘sanal gerçeklik’

OMUZ-KOL ROBOTU

İnme gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları sonucunda kol ve omuzda meydana gelen fonksiyon bozukluklarında omuz - kol robotu kullanılıyor. Bu robotla merkezi sinir sistemindeki organize edici biyolojik altyapıyı uyarıyoruz. Sanal gerçeklik ile entegre edilmiş oyun, görevler şeklinde uyguladığı için tedavi eğlenceli hale getirilerek hasta uyumu arttırılıyor.”

Fizik tedavide ‘sanal gerçeklik’

 

SAATİ KUR DURUŞUNU DÜZELT

Prof. Dr. Alper Ulaşlı “Son dönemde artışa geçen bel boyun ağrılarının en önemli nedeni telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen süredeki artış ve çeşitli meslekler” diyor: “Bu ağrıların en aza indirilebilmesi için doğru duruş çok önemli. Gündelik yaşamda doğru duruşu hatırlamak için de telefon alarmlarının belli aralıklarla kurulması gerekiyor. Suni olan bu hatırlatıcılar bir süre sonra bilinçaltına yerleşerek huy haline geliyor. Özellikle doğru oturma ve egzersizler öğrenildiği zaman kişideki iyileşme hali devam edecektir. Boyun ağrısı malesef gün içinde hareket etmeyenlerde çok daha daha fazla.”

Haberin Devamı

Fizik tedavide ‘sanal gerçeklik’

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fizik Tedavi#Duruş Bozuklukları#Ağrı

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI