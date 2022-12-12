Fizik tedavide ‘sanal gerçeklik’

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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Alper Ulaşlı, “Özellikle felç, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, serebral palsi, yürüme bozuklukları, MS, Parkinson gibi hastalıklarda yürüme robotu, omuz-kol robotlarını kullanıyoruz. Bu robotlar sanal gerçeklik ile entegre edilmiş oyun görevleri sunuyor” diyerek yöntemi şöyle anlattı:

YÜRÜME ROBOTU

“Günümüzde fizik tedavi ve rehabilitasyon robotları çığır açıyor. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerle yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda robotik yürüme rehabilitasyon sistemlerini kullanıyoruz. Yürüme robotu tedavisi ile yaralanma veya hastalık sonrası yürüme yeteneği etkilenmiş hastalarda, tekrarlayan yürüme hareketi ile yeni uyarım yolları oluşturarak beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı oluyoruz.

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OMUZ-KOL ROBOTU

İnme gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları sonucunda kol ve omuzda meydana gelen fonksiyon bozukluklarında omuz - kol robotu kullanılıyor. Bu robotla merkezi sinir sistemindeki organize edici biyolojik altyapıyı uyarıyoruz. Sanal gerçeklik ile entegre edilmiş oyun, görevler şeklinde uyguladığı için tedavi eğlenceli hale getirilerek hasta uyumu arttırılıyor.”

SAATİ KUR DURUŞUNU DÜZELT

Prof. Dr. Alper Ulaşlı “Son dönemde artışa geçen bel boyun ağrılarının en önemli nedeni telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen süredeki artış ve çeşitli meslekler” diyor: “Bu ağrıların en aza indirilebilmesi için doğru duruş çok önemli. Gündelik yaşamda doğru duruşu hatırlamak için de telefon alarmlarının belli aralıklarla kurulması gerekiyor. Suni olan bu hatırlatıcılar bir süre sonra bilinçaltına yerleşerek huy haline geliyor. Özellikle doğru oturma ve egzersizler öğrenildiği zaman kişideki iyileşme hali devam edecektir. Boyun ağrısı malesef gün içinde hareket etmeyenlerde çok daha daha fazla.”

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