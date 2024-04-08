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Fiyatı duyan koştu... İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu

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#Baklava#Bayram#Bayram Tatlısı
Fiyatı duyan koştu... İstanbulda ucuz baklava kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 16:49

Şirinevler’de bayram nedeniyle ucuz baklava yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 1 saat boyunca kuyrukta bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir çok kişi tatlı ve şeker alışverişine çıkıyor. Şirinevler’de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar ise 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Fiyatı duyan koştu... İstanbulda ucuz baklava kuyruğu

Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL'ye satılıyor. Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu

Fiyatı duyan koştu... İstanbulda ucuz baklava kuyruğu

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“BURADA BEKLEMEYE DEĞİYOR”

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.

Fiyatı duyan koştu... İstanbulda ucuz baklava kuyruğu

Fiyatı duyan koştu... İstanbulda ucuz baklava kuyruğu

Fiyatı duyan koştu... İstanbulda ucuz baklava kuyruğu

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#Baklava#Bayram#Bayram Tatlısı

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