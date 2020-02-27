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Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Fırtına Tekirdağ'da çatı uçurdu

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Fırtına Tekirdağ'da çatı uçurdu
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, şiddetli fırtına 4 katlı binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçaların düştüğü sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya genelinde fırtına uyarısı yaparken, saatte hızı 50 ile 75 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına nedeniyle Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, önce yan binanın üzerine ardından sokağa düştü. Yolda yaya olmaması olası bir yaralanmayı önledi.

İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri, sokağa güvenlik şeridi çekerek, araç ve yaya trafiğine kapattı.

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