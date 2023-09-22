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‘First leydi’ler buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#ABD#Joe Biden
‘First leydi’ler buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York’ta bulunan Emine Erdoğan, Jill Biden’ın ev sahipliğindeki davette lider eşleriyle buluştu.

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Smithsonian Tasarım Müzesi’nde gerçekleşen davette, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden lider eşlerine müzeyi gezdirerek tanıttı. Emine Erdoğan, buluşmanın ardından “Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden’a teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. 

Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde, BM toplantısına katılan devlet başkanı eşleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer aldığıprogramda da sosyal refahın adil dağılımı hakkında konuşma yaptı. Emine Erdoğan, Türkiye’deki sosyal refahın adil dağılımının “vicdani” boyutunu vurguladı ve “Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz, bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir” dedi.

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#Birleşmiş Milletler#ABD#Joe Biden

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