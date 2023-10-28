Firma sahibi tutuklandı

Haberin Devamı

Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 15 kişilik asansör, önceki gün 00.05 sıralarında iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, paniğe kapılan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş (22), çıkmak istediği anda sıkışarak hayatını kaybetmişti. Soruşturmada, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firma sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Büyükyapıcı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeren Ertaş’ın, ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek” dedi.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLERİN EYLEMİ BÜYÜYOR

Öğrenciler, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Tunceli’de kaldıkların yurtların önünde toplanarak, Ankara ve Eskişehir’de ise yurtların yanı sıra meydanlara da çıkarak eylem yaptılar. KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu’nda eylem yapan öğrencilere seslenen yurt müdürünün, “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” dediği iddia edildi. Öğrenciler ise tepki gösterdi.