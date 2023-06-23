Fırlayan taş pilotu hayattan kopardı! İstanbul’dan Ankara’ya babaannesini ziyarete gitmişti

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Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olan Saygın Doğan (38), kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara’da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra önceki gün akşam saatlerinde İstanbul’a dönmek için yola çıktı. Anadolu Otoyolu’nun Kahramankazan ilçesi mevkisinde, Saygın Doğan yönetimindeki 34 NS 5850 plakalı otomobile karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırlayan büyükçe bir taş parçası isabet etti. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan’a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doğan’ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi.