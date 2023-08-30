Firari maymun aranıyor

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Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde başı boş bir maymun görüldü. Yahya Çavuş Sokak’taki evlere tırmanan, sokaktaki vatandaşlara saldıran maymun mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Evinin bahçesinde oturan 81 yaşındaki kanser hastası Memnune Saygı da maymunun saldırdığı kişilerden biri oldu. Memnune Saygı’nın çığlıkları üzerine yardıma koşan akrabaları da maymunun saldırısına uğradı.

POLİS PEŞİNDE

Tüm mahalle ayağa kalkmışken, iki kişi maymunu alıp bölgeden ayrıldı. Olayın ardından polis, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar İstanbul İl Müdürlüğü yetkilileri her yerde maymunu aramaya başladı. Maymun bulunursa Doğa Koruma Milli Parklar İstanbul İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak, sahibine de ceza uygulanacak.

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BESLEMENİN CEZASI6 AY

- Avukat Elvan Kılıç maymunların beslenmesi yasak türlerden olduğunu belirterek, “Bunun nedeni maymunların insanlara bulaşabilen birçok hastalığı taşıyor olması. Maymunlar;AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. maymun türlerinin hiçbir şekilde (hayvanat bahçeleri hariç) ithalatına izin verilmiyor. TCK’da ‘hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması’ maddesi var, altı aya kadar hapis veya adli para cezası içeriyor” dedi.