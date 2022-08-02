‘Fındığın fiyatı 2 kat bile artmadı’

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklanan fındık fiyatıyla üreticinin aldatıldığını savundu. Torun, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Fındık üreticisi tarihin en büyük aldatmacasıyla karşı karşıya. Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı fiyat tek kelimeyle siyasi kurnazlık. Fındığın gerçek fiyatı 54 lira değil. Fındık fiyatı ayrı, alan desteği ve gübre desteği ayrı hesaplanır. Destekler düşüldüğünde, bu iktidarın fındığa layık gördüğü rakam 52 liradır. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu düşük fiyatlar üzerinden de bir hizmet bedeli kesintisi yapmayı düşünmektedir. Bu kesinti yapılırsa, Giresun kalite fındık 51 lira 94 kuruşa, levant kalite fındık fiyatı 50 lira 90 kuruşa düşecektir. Buradan uyarıyoruz: Zaten fiyatları kuşa çevirdiniz, bu kesinti yapılırsa ortaya çıkacak durum tam bir rezalet olacaktır. Dünyadaki fındık üretimi düşmüşken, fındığın dolar bazındaki değerini düşürmek, üreticiye ihanet etmektir, kul hakkı yemektir. Bu fiyat, üreticinin değil gizli ellerin fiyatıdır. Bu fiyat, fındığı dolarla ucuza toplamak isteyen yabancı şirketleri sevindiren bir fiyattır.”