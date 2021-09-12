Filistinli doktor 8 gündür kayıp

Muhammed Salhab’ın babası İmad Salhab sosyal medyadan yayımladığı bir videoda, oğlunun bulunması için çağrıda bulundu. İmad Salhab, “Türkiye topraklarında, Mevlana şehri Konya’da kaybolan Muhammed Salhab’ın babasıyım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini kanım, ciğerim çocuğumu bulmaya çağırıyorum. Çocuğumuzla iletişimimiz kesildiğinden beri onu aramada Türk yetkililerine yardımcı olmak için Türkiye’ye gelmeye çalışıyorum fakat korona kısıtlamaları bunu her defasında engelledi. Biz Türk devletinin çocuğumuza ulaşacağına inanıyoruz. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyoruz. Müjdeli haber bekliyoruz” dedi.

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