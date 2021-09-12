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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Filistinli doktor 8 gündür kayıp

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Filistinli doktor 8 gündür kayıp

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed Salhab, 3 Eylül’de cuma namazına gitmek için Bosna-Hersek Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Arkadaşlarının iddialarına göre, Salhab’ı siyah bir minibüsten inen bir grup kaçırdı. Arkadaşları polise başvursa da, Filistinli intern doktordan bir daha haber alınamadı.

Muhammed Salhab’ın babası İmad Salhab sosyal medyadan yayımladığı bir videoda, oğlunun bulunması için çağrıda bulundu. İmad Salhab, “Türkiye topraklarında, Mevlana şehri Konya’da kaybolan Muhammed Salhab’ın babasıyım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini kanım, ciğerim çocuğumu bulmaya çağırıyorum. Çocuğumuzla iletişimimiz kesildiğinden beri onu aramada Türk yetkililerine yardımcı olmak için Türkiye’ye gelmeye çalışıyorum fakat korona kısıtlamaları bunu her defasında engelledi. Biz Türk devletinin çocuğumuza ulaşacağına inanıyoruz. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyoruz. Müjdeli haber bekliyoruz” dedi.

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