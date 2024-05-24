Filistin’i tanıma kararından sonra İspanyol elçi Beştepe’de

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Erdoğan, İspanya’nın Filistin devletini tanıyacağını açıklamasından bir gün sonra Beştepe’ye çıkan İspanya Büyükelçisi Sancho ile birlikte Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji ve Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed’i kabul etti. Beştepe’deki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Beraberlerindeki büyükelçilik mensuplarını da takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra İspanya Büyükelçisi Sancho, Brunei Büyükelçisi Haji ve Somali Büyükelçisi Muhammed ve ile ayrı ayrı görüştü.

ERDOĞAN İSPANYA’YI TEBRİK ETMİŞTİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıyacakları yönündeki kararıyla ilgili önceki gün “Büyük memnuniyet duydum. Bu vicdanlı kararlarından dolayı liderlerini tebrik ediyoruz. Henüz Filistin Devleti’ni tanımayan ülkelere de aynı adımı atmaya çağırıyoruz” demişti.