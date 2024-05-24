×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Filistin’i tanıma kararından sonra İspanyol elçi Beştepe’de

Güncelleme Tarihi:

#Beştepe#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Filistin
Filistin’i tanıma kararından sonra İspanyol elçi Beştepe’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

Beştepe’de dün büyükelçi güven mektubu takdim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunan büyükelçiler arasında, Filistin Devleti’ni tanıma kararı alan İspanya’nın Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho da yer aldı. Cumhurbaşkanı

Haberin Devamı

Erdoğan, İspanya’nın Filistin devletini tanıyacağını açıklamasından bir gün sonra Beştepe’ye çıkan İspanya Büyükelçisi Sancho ile birlikte Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji ve Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed’i kabul etti. Beştepe’deki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Beraberlerindeki büyükelçilik mensuplarını da takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra İspanya Büyükelçisi Sancho, Brunei Büyükelçisi Haji ve Somali Büyükelçisi Muhammed ve ile ayrı ayrı görüştü.

Filistin’i tanıma kararından sonra İspanyol elçi Beştepe’de

ERDOĞAN İSPANYA’YI TEBRİK ETMİŞTİ

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıyacakları yönündeki kararıyla ilgili önceki gün “Büyük memnuniyet duydum. Bu vicdanlı kararlarından dolayı liderlerini tebrik ediyoruz. Henüz Filistin Devleti’ni tanımayan ülkelere de aynı adımı atmaya çağırıyoruz” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beştepe#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Filistin

BAKMADAN GEÇME!