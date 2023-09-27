Fileye hücum

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KAYITLARDA EZBER BOZAN ARTIŞ

“İstanbul’daki 9 kampüste 10-17 yaş aralığında toplam 80 takım var. Ağustos sonu itibarıyla, takımlara kayıt yaptırmış voleybolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 57 arttı. Sadece Ağustos ayında yapılan başvuranların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 27 yükseldi. Önceki sezonlarda Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında takım başvuruları çok düşerken, Kadın Milli Takımı’nın FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası maçlarının etkisi ile, bu sezon ezber bozan bir şekilde Milli Takım maçları devam ederken çok fazla başvuru gerçekleşti.”

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Eczacıbaşı-Geleceğe Smaç Okulları

6-12 YAŞ GRUBUNDA 15 KAT ARTIŞ VAR

“6-12 yaş kategorisinde, Eylül-Haziran arası 10 aylık dönemde gerçekleşen voleybol okulu antrenman programlarına Ağustos 2022’de kayıt yaptırmış olan öğrenci sayısı 100 kabul edilirse, Ağustos 2023’te bu sayı 1500’e çıktı. Yani kayıtlarda 15 kat artış gerçekleşti. Ağustos 2023’teki voleybol okulu başvuruları, önceki yıla göre yaklaşık 2.5 kat arttı. Geçmiş sezonlarda Eylül ayında başlayan voleybol okulları programlarına Eylül-Ekim aylarında kayıtlar gerçekleşirken, başarıların etkisiyle, bu yıl kayıtlar çok erken tarihlerde başladı. 15 Ekim’de çoğu kampüsün voleybol okullarının kontenjanlarını doldurması ve kayıtlarını kapaması bekleniyor.”

SEZON SONU 7 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ

“2022-2023 sezonunu kapatırken 10 ildeki toplam 25 kampüste 6-16 yaş aralığında toplam 5 bin öğrenci varken, bugün itibariyle bu sayı 4 bini aşmış durumda. Ekim 2023 sonunda bu sayının 6 bini geçmesi, sezonun ise 7 bin öğrenci ile kapatılması bekleniyor. Bu sayılarla kampüslerin sporcu kontenjanlarını doldurması ve yüzde 100’e yakın dolulukta çalışması öngörülüyor. Bir önceki sezona göre Eczacıbaşı Geleceğe Smaç voleybol okulu öğrencilerinin ve voleybolcularının sayısında yüzde 40 artış tahmin ediliyor.”

YAZ AYLARINDA DÜŞÜŞ DEĞİL YÜKSELİŞ OLDU

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“Filenin Sultanları’nın üst üste aldıkları büyük başarılar toplumun her kesiminin, özellikle de kız çocuklarımızın ve ailelerinin ilgisini iyice voleybola çekti. Tüm Fabrika Voleybol okullarımızda öğrenci sayılarında büyük artışlar gözlemledik. Özellikle daha önceki yıllarda yaz aylarında seyahatler, uzun süreli şehir değişiklikleri vb. nedenlerle okullarımızda antrenmanlara devamlılıkta düşüş gözlenirken, son yıllarda bu yerini yükseliş trendine bıraktı. Özellikle Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Mardin illerimizde faaliyet gösteren sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki okullarımızda yoğun öğrenci artışı dikkat çekici. Bu okullarımızda eğitim gören yaklaşık 1300 öğrencimiz bulunuyor ve antrenmanlara katılanların yaklaşık yüzde 74’ü kız çocuklarından oluşuyor.”

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Türkiye Voleybol Federasyonu-Fabrika Voleybol Okulları

2026 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE’DE

Kadın voleybolundan Türkiye’ye bir güzel haber daha geldi. Türkiye voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılacağını açıkladı. TRT Spor’a konuşan Üstündağ, “2026 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliği bizde. Başka bir ülkeyle ortak ev sahipliği olacak ancak final aşamaları bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Mehmet Akif Üstündağ