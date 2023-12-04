×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fıkra gibi kaza: 63 saniye arayla iki kez park halindeki kamyonete çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Acemi Sürücü#Bartın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 17:31

Bartın'da acemi olduğu ileri sürülen bir sürücü önce park halindeki bir kamyonete çarptı. Araca geri manevra yaptıran sürücü, saniyeler sonra tekrar aynı araca çarptı. 63 saniye arayla meydana gelen kazalarda iki kişi hafif bir şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Bartın Çaydüzü Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir iş yerinin önünde park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve kamyonet sürücüsü olduğu belirtilen bir kişinin aracı geri almasını ve düzgün bir yere park etmesini istediği acemi sürücü, 63 saniye sonra tekrar aynı araca çarptı.

ARACIN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ DE YARALANDI

Saniyeler sonra meydana gelen ikinci kazada, kamyonetin hasar görüp görmediğini inceleyen ve sürücü olduğu belirtilen bir kişi ile yanında bulunan bir başka kişiye çarptı. Şahıslardan biri çarpma anında yola savrulurken, diğeri ise iki aracın arasında kaldı.

Gözden KaçmasınSosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandıSosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor! Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandıHaberi görüntüle

Sekerek hareket edebilen 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Fıkra gibi kazaya karışan sürücünün acemi olduğu ve ehliyetini yeni aldığı ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Fıkra gibi kaza: 63 saniye arayla iki kez park halindeki kamyonete çarptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Acemi Sürücü#Bartın

BAKMADAN GEÇME!