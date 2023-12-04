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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor! Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandı

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#Ece Ronay#Silahlı Saldırı#Güzellik Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 15:12

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın başı üst üste düzenlenen saldırılarla dertte. Son iki gündür Ronay'a ait güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlendi. Önceki akşam da Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri kimliği belirsiz kişiler tarafından video çekilerek kurşunlanmıştı.

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Dün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Bugün de sabah erken saatlerde yine aynı olay Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki güzellik şubesinde gerçekleşti. Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandı

Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandı

"AĞABEYİME SELAM OLSUN, KILICI KESKİN OLSUN"

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri, oto galeriye kurşun yağdırmıştı. Düzenledikleri saldırının videosunu sosyal medyada yayınlayan şüpheliler "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadelerine yer vermişti.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandı

Olaydan bir gün önce, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın paylaştığı videoda, galeride sergilenen araçların eski eşine ait olduğunu iddia ettiği ortaya çıkmıştı.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay kâbusu yaşıyor Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandı

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#Ece Ronay#Silahlı Saldırı#Güzellik Merkezi

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