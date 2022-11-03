Fidye çetesi arkadaşları çıktı

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İstanbul Beyoğlu’nda İranlı Mina V. (45), 17 Ekim günü polis merkezine giderek garson olarak çalışan kuzeni Mostafa Pourlareeıkhaızı’den (30) ailesine WhatsApp üzerinden işkence görüntüleri gönderildiğini, telefonla arayan kişilerin serbest kalması için 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Polis ekipleri, Mina V.’den o çeteyle buluşmasını istedi. Buluşma yerinde harekete geçen polis çetenin gönderdiği A.H.’yi gözaltına aldı. A.H., sevgilisi olan Hamıd G.’nin kendisini parayı almak için gönderdiğini, başka da bir şey bilmediğini iddia etti. Ekipler, Pourlareeıkhaızı’nın Beyoğlu’nda bir apart dairede tutulduğunu belirledi.

OPERASYONLA KURTARILDI

Geçen cuma günü daireye düzenlenen operasyonda Pourlareeıkhaızı, kalorifer peteğine kelepçeyle bağlı olarak bulundu. Dairede bulunan ve Pourlareeıkhaızı’nın kendisi gibi garson olan İranlı arkadaşları Morteza B. (31), Mılad B. (30), Hamıd G. (32), Morjtaba M. (41) gözaltına alındı. Pourlareeıkhaızı, kendisini kurtaran polislere sarılarak teşekkür etti. Adliyeye çıkarılan 4 İranlı tutuklandı.