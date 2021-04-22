‘Fezlekeyle bu mesele kapanmaz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar. Eğer gerçekten de kaybolan bir şey yoksa o 128 milyar doları yerine koyun da hep birlikte görelim. Millet soruyor, sen de çıkıp cevap vereceksin. Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Aşılar kayıp. Gri pasaportla yurtdışına gönderilen belediye görevlileri kayıp. Ege’de adalar. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. AK Parti iktidarının, kaybettirdiklerini unutturmayacağız. Milletimiz hayatını yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye için asıl şahlanış, sizin iktidardan gittiğiniz o anda başlayacak. Bir vatandaşımızın söylediği gibi: ‘Patates soğan, güle güle Erdoğan.’

Sayın Erdoğan’ın ekonomi gurusu danışmanlarından biri çıkıyor; ‘Öyle bir para hiç olmadı’ diyor. Bir diğeri, ‘Pandemide şu kadar dağıttık’ diyor. Durum şu: ‘Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti kül oldu.’ Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na fezleke düzenleyerek, bu meseleyi kapatamazsın.”

Bazı İYİ Partili vekiller toplantıya bu maskelerle katıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara