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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fezlekeye itirazın reddine itiraz

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Fezlekeye itirazın reddine itiraz
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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından hukuki süreç devam ediyor.

Yeniden yargılanma talebini kabul eden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeye yapılan itirazın reddedilmesine Berberoğlu’nun avukatlarınca itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde, Berberoğlu’nun sadece Yargıtay’ca onanmış olan TCK 329’uncu maddesi (Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama) kapsamında yargılanabileceği vurgulanarak, “ ‘Casusluk’ kastı içerir suçların 9 Şubat 2021 tarihli fezlekeye yazılması ‘Lekelenme hakkı’ , ‘Masumiyet karinesi’ ve ‘Aleyhe değiştirme yasağı’ kurallarının açık ve bariz şekilde ihlalidir” denildi. Berberoğlu’nun avukatları dün İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları itiraz dilekçesinde, “20 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir vatandaşı, idari organı, mercii ya da yargı birimi, İstanbul milletvekili müvekkilimize karsı ‘Casusluk saikiyle suç işlediğine dair’ bir iddiada bulunamaz” denildi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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