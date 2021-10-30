Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye Âdem Yavuz Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K.(39) gözaltına alındı.
Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.'nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi.
Muhammet Mahmut K.'nin adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.
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