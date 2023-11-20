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FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

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#Konya#FETÖ#TSK
FETÖnün TSKdaki yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 10:00

Konya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Polis tarafından Konya merkezli İstanbul, Ankara, Erzincan’da yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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#Konya#FETÖ#TSK

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