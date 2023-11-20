FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Polis tarafından Konya merkezli İstanbul, Ankara, Erzincan’da yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.