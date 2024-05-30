FETÖ'nün kadın yapılanması çökertildi: Para transferi polis kamerasında! Ne ifade verecekleri öğretilmiş

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FETÖ ile mücadele aralıksız devam ederken terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları, güvenlik güçlerinin aralıksız takibiyle engelleniyor ya da çökertiliyor. Şüpheliler hem teknik hem de fiziki olarak saniye saniye izleniyor. Bu kez İstanbul'da örgütün para transferi güvenlik güçleri tarafından görüntülendi.

TRT Haber'in ulaştığı görüntülere göre, kalabalık alanda buluşan FETÖ'cülerin kısa süre konuştuğu, ardından biri tarafından diğerine poşet içerisinde para verdiği görülüyor. Görüntülerdeki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet birimleri paranın örgüt evlerinin kirası için el değiştirdiğini belirledi.

Yeniden yapılanma amacıyla evler kiralandı. Kiralar ise örgüt yönetici yardımcıları vasıtasıyla kamuya açık alanlarda gizlice ev sorumlularına teslim edildi.10 saniyelik bir sarılma ile para dolu poşetin teslim edilmesi ise örgütün gizliliğe verdiği önemi gösteriyordu.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ



MİT ve İstanbul Kaçakçılık Şubesinin operasyonu ile 38 şüpheli gözaltına alındı. Böylece Fetullahçı terör örgütünün İstanbul'daki güncel kadın yapılanması çökertildi.

FETÖ'nün İstanbul'daki kadın sorumlusunun Almanya’da yaşadığı tahmin edilen firari Örgüt Yöneticisi Tuğba K. olduğu tespit edildi.

Örgütteki kod isminin de Ezgi olduğu belirlendi. Tuğba K.'nın, İstanbul’daki sözde FETÖ kadın yapılanmasını üst düzey terör örgütü yöneticisi olan 4 kişiyle birlikte yönettiği anlaşıldı.

ÖNEMLİ DETAYLARA ULAŞILDI



Güvenlik güçleri örgütün Kadın yapılanmasına ilişkin önemli detaylara da ulaştı. Buna göre, örgüt evlerinde kalanların ortak özelliği hepsinin İstanbul’da yaşadığı farklı bir evi daha bulunuyor.

Örgüt üyelerinin internet mesajlaşma uygulamaları üzerinden yazıştığı ve tamamının 18 yaşın üzerinde olduğu kaydedildi.

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Örgüt üyelerine yakalanmaları durumunda hangi ifade vereceğinin de öğretildiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınlarda şüphelilerin yanısıra kandırılarak örgüt evlerine götürülen 14 çocuk bulunduğu da belirlendi.

Çocukların pedagog eşliğinde bilgisine başvuruldu. Çocuklar örgüt evlerinde yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Evlerde örgütsel propaganda yapıldığını paylaştılar.