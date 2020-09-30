FETÖ'nün il imamları hamamlarda ve pastanelerde toplanmışlar

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yeniden yapılanma faaliyetleri içinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütün Karaman'da yeniden yapılan faaliyetlerini sürdüren örgüt il imamının Sedat A. olduğunu saptadı.

Sedat A. ve temasta oldukları kişileri teknik ve fiziki takibe alan polis, bu kişinin hamam ve pastanelerde toplantılar düzenlediğini, Ankara ve Konya'da ise örgütün diğer üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini, ayrıca 'ByLock'a benzer bir programla haberleştiklerini belirledi.

Polis, Sedat A. ve Konya il imamı Murat M.'nin, bağlı bulundukları Ankara'daki örgüt sorumlusu Sinan E. ile örgütün bölgedeki finanslarıyla ilgilendiği öne sürülen Kadir E. ve Gökhan A.'nın bulunduğu, Ankara'da bir evde toplantı yaptığını saptadı. 22 Eylül günü operasyon başlatıldı. Aralarında Sedat A.'nın 15 yaşındaki oğlunun da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgütün il yapılanmaları için gönderilecek 160 bin lira para, örgütsel döküman ve sahte kimlikler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.