MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün firari "Ankara dershaneler sorumlusu" yakalandı
GeriGündem FETÖ'nün firari "Ankara dershaneler sorumlusu" yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 01:35 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün firari "Ankara dershaneler sorumlusu" yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün firari "Ankara dershaneler sorumlusu" yakalandı
Abone Olgoogle-news

Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirtilen Hakan A. yakalandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle