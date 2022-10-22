FETÖ'nün finans yapılanmasını yönelik operasyonda 8 tutuklama

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarının deşifresine yönelik 18 Ekim Salı günü ’Gazi Turgut Aslan’ operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 23 şahıstan 8’i tutuklanırken, 1 şahıs hakkımda ev hapsi kararı, 14 şahıs ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan operasyon kapsamında 450 bin TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi.