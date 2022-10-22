Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün finans yapılanmasını yönelik operasyonda 8 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ/PDY#Afyonkarahisar#Tutuklama
FETÖnün finans yapılanmasını yönelik operasyonda 8 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 20:02

Fetullahçı Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yurt genelinde başlatılan ve Afyonkarahisar'da da yapılan Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı, 1 şahsa ev hapsi, 14 şahsa ise adli kontrol kararı verildi.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarının deşifresine yönelik 18 Ekim Salı günü ’Gazi Turgut Aslan’ operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 23 şahıstan 8’i tutuklanırken, 1 şahıs hakkımda ev hapsi kararı, 14 şahıs ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan operasyon kapsamında 450 bin TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ/PDY#Afyonkarahisar#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss