FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş konteynere gizlenip kaçmaya çalışırken yakalandı

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15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Harun Özdeş'in Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı belirlendi. Örgütün haberleşme ağı ByLock'u kullandığı anlaşıldı, meslekten atıldı.

Özdeş için "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi, ardından serbest bırakıldı.

YARGIDAN KARAR ÇIKMADAN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI

TRT Haber'den Muhammet Emin Şirin'in haberine göre; yargıdan karar çıkmadan Özdeş, olası hapis cezasından kurtulmak için arayışa girdi. Bir göçmen kaçakçısıyla iletişime geçti. İllegal yollardan yurt dışına çıkışı için 2 bin euro karşılığında anlaştı.

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LİMANDAN KAÇACAKTI

İlk buluşma noktası Pendik Köprüsü olarak belirlendi. Camları filmle kaplı beyaz renkteki araç yolun kenarına yanaştı. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen eski Emniyet Müdürü Harun Özdeş'i Pendik Limanı'nda şoför olarak çalışan organizatör karşıladı. Ardından limana doğru yola koyuldular.

Pendik Gümrük Müdürlüğü liman sahası girişinde güvenlik görevlisi, aracın bagajını kontrol etti. O sırada ise Harun Özdeş arka koltuğa yatıp gizlenmiş haldeydi, fark edilmedi.

Araç yüzlerce TIR'ın bulunduğu park alanına geldi. FETÖ şüphelisi hızla araçtan inip iki TIR'ın arasında beklemeye koyuldu. Önceden belirlenen TIR'ın konteynerinin altında hazırlanan bölmeye gizlendi.

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İnsan kaçakçısı da işlemlerini halletmek için aracıyla idari binaya geldi. İçeride 5 dakika kalan organizatör liman sahasından yaya ayrıldı.

YAKALANMA ANLARI

FETÖ şüphelisi konteyner kısmının altındaki gizli bölmede yaklaşık 3 saat geçirdi. Konteynerlar gemiye yüklenmeden özel güvenlik görevlileri kontrol esnasında Harun Özdeş'i fark etti.

Birkaç dakika direnen Özdeş, sonunda gizlendiği yerden çıkarıldı. O anların görüntülerine de TRT Haber ulaştı.

Gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Harun Özdeş'in ByLock kullandığı ve çok sayıda itirafçının da ifadesinde yer aldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Özdeş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Kısa süre içinde yakalanan insan kaçakçısı ise " göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan cezaevine gönderildi.