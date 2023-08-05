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'FETÖ' yalanıyla 600 bin TL'sini ve otomobilini gasbettiler

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Pamukkale#Dolandırıcılık
FETÖ yalanıyla 600 bin TLsini ve otomobilini gasbettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 09:37

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları Ethem Vural'ı (85) korkutup bankadaki hesabından çektirdikleri 600 bin TL ile cep telefonu ve otomobilini gasbettikleri ileri sürülen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden İbrahim Arıtürk (23) tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kent merkezinde yaşayan Ethem Vural'ı, geçen 2 Ağustos'ta telefonla arayan 3 kişi, iddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Banka hesabınız Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıyor. Paraları inceleyeceğiz" diye korkutup, bankadan parasını çekmesini istedi.

Bunun üzerine Vural, hesabındaki 600 bin lirayı çekti, adından da otomobiliyle, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerden İbrahim Arıtürk ile buluşmak için Pamukkale’nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormana gitti. Arıtürk, burada cebinden çıkardığı bıçağı Vural'ın boğazına dayayıp, yanındaki 600 bin TL ile cep telefonu ve otomobilini gasbetti.

Vural, Kınıklı Polis Merkezi'ne gidip, yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvelik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin İbrahim Arıtürk, Fikret B. (28) ve amcasının oğlu Ali B. (36), olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Arıtürk tutuklanırken, Fikret B. ve Ali B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Denizli#Pamukkale#Dolandırıcılık

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