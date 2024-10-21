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FETÖ içinden itiraflar devam ediyor... Fethullah Gülen'in yeğeni 'ilk defa söylüyorum' diyerek anlattı

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#FETÖ#Terör#Terörle Mücadele
FETÖ içinden itiraflar devam ediyor... Fethullah Gülenin yeğeni ilk defa söylüyorum diyerek anlattı
Hande FIRAT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 09:58

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni olan Ebuseleme Gülen, Youtube kanalı üzerinden video paylaşımlarına devam ediyor. Ebuseleme Gülen, her videosunda örgüt içinde yaşananları ifşa ediyor. Son paylaştığı videoda da yine örgüt ile ilgili kritik noktalara değindi. Amcası Gülen ile ilgili görüşlerini “ilk defa söylüyorum” diyerek paylaştı.

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GÜLEN’İN “İDEAL İNSAN PROJESİ”

Yeğen Gülen, son videosunda örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in “ideal insan portresi” olarak anlattıklarına vurgu yaptı. FETÖ’ye inananlara anlatılan “ideal insan portresi”nin aslında Fethullah Gülen’in bir “projesi” olduğunu, anlatılan bu “ideal insan portresi” içinde aralarında “hırsız, katil ve darbecilerin” de yer aldığını belirtti.

Ebuseleme Gülen, amcası Fethullah Gülen’in kendi tarafında yer almayan insanlara karşı kin beslediğini vurguladı. Fethullah Gülen’in, haksız yere Ergenekon davasında hapis yatanlar için “Onlara müstahak” dediğini belirtti.

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ÖRGÜTTE PARA AZALDI

Ebuseleme Gülen, yayınladığı videolar sayesinde insanların gerçekleri görmesinden dolayı örgüte para yollamayı bıraktıklarına dikkat çekti. Yeğen Gülen, son video paylaşımında, örgüt için “hizmet” adı altında toplanan paraların, kendi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını söyledi.

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Ebuseleme Gülen, örgütte şeffaflık olmadığının altını çizdi. Yönetim kadrosundakilerin ne kadar maaş aldığının saklandığına, kayıt dışı paraların nereye gittiğinin sorgulanmadığına dikkat çekti.

ÖRGÜTE YARDIM YAPANLAR TEDİRGİN

FETÖ örgütünün yardım adı altında para topladığı “Time To Help e.V.” derneğinin hesaplarının Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dondurulması, örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu. Başta Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen olmak üzere FETÖ itirafçılarının yardım paralarının nereye gittiği konusundaki açıklamaları, örgüte karşı şüpheleri arttırdı.

Time To Help e.V. derneği ile ilişkili şahısların yaşanan gelişmelerden dolayı mevcut banka hesaplarını kapattırıp, başka bankalardan hesaplar açtığı da tespit edildi.

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#FETÖ#Terör#Terörle Mücadele

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