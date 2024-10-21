Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Hande Fırat, geçtiğimiz Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı...



- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...



- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.



- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.



- Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.

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BUNDAN SONRA NE OLACAK?



Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Okullar, para... Yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Bazı ülkelerde maalesef hem okullar hem şirketler bulunuyor. Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz.

'GÜLEN KAÇIRILDI' İDDİASI



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1999’dan beri kaldığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.



Gülen’in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen’in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

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