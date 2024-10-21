×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

Güncelleme Tarihi:

#Fethullah Gülen#FETÖ#Gülen
Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü
Hande FIRAT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 08:11

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat "Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz" dedi.

Haberin Devamı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Hande Fırat, geçtiğimiz Temmuz ayında FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı...

- Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı...

- Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

- Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var.

- Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ’deki büyük kavga15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ’deki büyük kavgaHaberi görüntüle

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Okullar, para... Yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Bazı ülkelerde maalesef hem okullar hem şirketler bulunuyor. Avrupa ve Amerika olmak üzere, örgüt kendi aralarında bu gücün başına geçmek için ciddi bir kavga içinde. Bu kavganın nereye varacağını, örgütün ne kadar parçalanacağını göreceğiz.

'GÜLEN KAÇIRILDI' İDDİASI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1999’dan beri kaldığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Gülen’in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen’in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü


Elebaşı Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen’in Saylorsburg’daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu. Ebuseleme, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaşmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethullah Gülen#FETÖ#Gülen

BAKMADAN GEÇME!