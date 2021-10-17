Fethiye'de yangın paniği

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Fethiye ilçesinin Karaçulha Mahallesi'ndeki Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde, sera naylonu ve zirai ürünlerin satıldığı iş yerinde, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki naylonların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüyüp tüm iş yerini sardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.