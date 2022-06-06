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Fethiye ve Bodrum'da orman yangını: Müdahale başlatıldı

#Yangın#Orman Yangını#Fethiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başlatıldı. Yangın, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bodrum'da da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

1 helikopter ile havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangını, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması; havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi tarafından yürütüldü.

Muğla genelinde 1-5 Haziran'da yıldırım kaynaklı 17 orman yangının çıktığı kaydedildi. 

Fethiye ve Bodrumda orman yangını: Müdahale başlatıldı

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BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor.

Fethiye ve Bodrumda orman yangını: Müdahale başlatıldı

 

SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI

Seydikemer'e bağlı Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Fethiye ve Bodrumda orman yangını: Müdahale başlatıldı

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#Yangın#Orman Yangını#Fethiye

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