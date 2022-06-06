Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da orman yangını! Ekipler bölgede

#Bursa#Orman#Yangın

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor.

Doğancı Mahallesi muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Fethiye ve Bodrumda orman yangını: Müdahale başlatıldıFethiye ve Bodrum'da orman yangını: Müdahale başlatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Orman#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı