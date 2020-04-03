Fenomen ‘kuş’a FETÖ gözaltısı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyada ‘Ankara Kuşu’ adlı hesabı kullandığı belirlenen Oktay Y. hakkında gözaltı kararı alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli’nde ikâmet eden Oktay Y.’nin Ankara’da olduğunu belirledi. Oktay Y., Çankaya’da siyasetçilerin yoğun olarak yaşadığı ve bir araya geldiği Çukurambar Semti’nde bir otelde gözaltına alındı.

TEM’DE SORGULANIYOR

‘Bilişim’ suçu kapsamında gözaltına alınan Oktay Y. ile ilgili yapılan incelemede FETÖ ile bağlantılı kişilerle görüşmeleri ve paylaşımları tespit edildi. Terör ile bağlantıları belirlenince Oktay Y.’nin soruşturması Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine devredildi. TEM ekipleri tarafından alınan Oktay Y.’nin sorgusu devam ediyor. Yapılan ilk incelemede Oktay Y.’nin FETÖ’nün yanı sıra bazı siyasetçilerle de bağlantısı belirlendi. Oktay Y.’nin bir dönem Gebze’de yerel bir gazetede çalıştığı, bariyertv isimli haber sitesi yönettiği belirlendi. Oktay Y.’nin yönettiği iddia edilen ‘Ankara Kuşu’ isimli twitter hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, sosyal medyada “Kulis Kuşu” adlı hesabı kullandığı ve İstanbul’da olduğu tespit edilen Ümit K. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce, Kağıthane’de bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ümit K, Ankara’ya götürüldü.