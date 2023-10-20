×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fenomen çifte dolandırıcılık suçlaması

Güncelleme Tarihi:

#Kıvanç Talu#Beril Talu#Dolandırıcılık
Fenomen çifte dolandırıcılık suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

Reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu’nun yakın çevresini dolandırarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Talu çifti, yaklaşık 1 milyon takipçili ‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı. Pazartesi gününden beri ulaşılamayan çift, Instagram’da varboyletipler.offical.duyuru adlı yeni bir hesap açarak “Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00’da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum” paylaşımını yaptı. MediaCat’in haberine göre, iddialar arasında çiftin reklam işlerini bahane ederek kurdukları bir sistemle ortaokul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıktan sonra bir veda partisi düzenleyerek Portekiz’e kaçtıkları, topladıkları paranın 100 milyon liranın üzerinde olduğu da yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıvanç Talu#Beril Talu#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!