Fenomen çifte dolandırıcılık suçlaması

Haberin Devamı

Talu çifti, yaklaşık 1 milyon takipçili ‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı. Pazartesi gününden beri ulaşılamayan çift, Instagram’da varboyletipler.offical.duyuru adlı yeni bir hesap açarak “Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00’da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum” paylaşımını yaptı. MediaCat’in haberine göre, iddialar arasında çiftin reklam işlerini bahane ederek kurdukları bir sistemle ortaokul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıktan sonra bir veda partisi düzenleyerek Portekiz’e kaçtıkları, topladıkları paranın 100 milyon liranın üzerinde olduğu da yer alıyor.