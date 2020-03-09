Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anı

Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler tribünü liderlerinden Sefa Kalya ile yakınlığı ile bilinen 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören'de Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 'Genç Fenerbahçeliler' grubunun liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan 'Esenler Grubu lideri 'Dede İsmail' lakaplı İsmail D. ve 'Anadolu Genç Fenerbahçe' grubu lideri İbrahim G. ile aralarında tribündeki rant kavgasından dolayı problem olduğu belirlendi.

Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinden birkaç ay önce Güngören'de sürekli gittiği kahvehaneye gelen İsmail D. ve İbrahim G. tarafından tribünlere gitmemesi ve tribünlerden uzak kalması yönünde tehdit edildiği, Altunkaynak'ın da husumetin büyümemesi için tribünlere gitmediği öğrenildi.

Altunkaynak maç izlediği kahvehanenin çıkışında öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Altunkaynak'ı vuran kişinin Samet D.(30) olduğu tespit edildi.

Cinayeti işleyen Samet D.'nin başka bir suçtan dolayı girdiği açık cezaevinden firar ederek cinayeti işlediği belirlendi. Samet D.'nin Altunkaynak'ı öldürmek için cezaevinde firar ettiği anlaşılırken, Mehmet Altunkaynak'ın öldürmesi için Samet D.'yi İsmail D. ve İbrahim G'nin azmettirdiği iddia edildi.

Çalışmalarını tamamlayan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak Diyarbakır ve Iğdır'da operasyon düzenledi. 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 8 tabanca ve 258 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Samet D., İsmail D. ve İbrahim G.'nin dışındaki 8 kişinin silahlı saldırının düzenlemesindeki hazırlık aşamalarında bulunan ve Altunkaynak'ın tehdit edilmesi olayında rol alan olduğu iddia edildi. Öte yandan Samet D.'nin kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve cezaevinde firar etme gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.