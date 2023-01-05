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Felcin habercisi... Bu sinyaller hayat kurtarıyor

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#Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi#Felç#Tedavi
Felcin habercisi... Bu sinyaller hayat kurtarıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

Oksijensizliğe sadece 3 dakika dayanabilen beyinle ilgili sinyalleri bilmek, tedaviye hızlı erişimle kalıcı felcin önüne geçerek hayat kurtarabiliyor.

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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, hayat kurtaran sinyalleri şöyle sıralıyor: “Vücudumuzun komuta merkezi olan beynimize kan götüren şah damarlarında, damar sertliğine bağlı darlık ve tıkanıklıklar beyne yeterli kan gitmemesine bağlı şikâyetlere neden olur. O bölgeden beyne giden minik pıhtılar veya kan akımın geçici azalması geçici körlük, geçici bilinç kaybı ile tek taraflı kol ve bacaklarda güç kaybı olarak sıralanabilir. Şah damarlarında darlık ve tıkanıklıkları saptamak basit bir ultrasonla mümkün. Özel durumlar dışında, güvenli ve kalıcı bir şekilde şah damarlarındaki darlığın açılması için ameliyatla darlığa neden olan ve pıhtı kaynağı plağı temizleniyor. Bu amaçla şah damarı (karotis) temizleme ameliyatı da güvenle yapılıyor.”

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#Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi#Felç#Tedavi

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