ENKAZ ÜSTÜNDE ŞOV YAPANLAR

Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Hafta sonu yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla, kalbimiz İzmir’de atıyor. Enkaz üstünde şov yapanlara inat, olağanüstü bir gayret ve özveriyle, enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip, sizden, benden, daha çok şikâyetçi olan zihniyeti gördükçe, Türk siyaseti adına utanıyorum. Yarından tezi yok, Meclisimizde bu konuda yeniden adımlar atacağız. Felaketin siyaseti olmaz.

ACİL EYLEM PLANI GEREKİYOR

Havaların soğumasıyla birlikte tüm dünya yeniden pandemiye teslim olmaya başladı.İktidarın bu konuda gösterdiği genişlik bizi endişelendiriyor. İktidarı, acil bir eylem planını devreye almaya çağırıyorum. Sağlık Bakanlığı, COVID-19’u, sağlık çalışanları için ‘meslek hastalığı’ olarak kabul etmek zorunda.”