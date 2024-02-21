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Feci ölüm! Karşı şeride geçmeye çalışan tır devrildi

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#Kocaeli#Tır#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 15:00

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda karşı şeride geçerek devrilen TIR'ın şoförü Müfik Atacan (52), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Osmangazi Köprüsü yönüne seyir halinde olan Müfik Atacan idaresindeki 45 AKH 249 plakalı TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekiplerince çıkarılan Atacan, hastaneye kaldırıldı. Atacan, burada kurtarılamadı. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.

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#Kocaeli#Tır#Kaza

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