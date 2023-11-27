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Feci ölüm! Forklift ile dorse arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

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#Isparta#Kaza#TOR
Feci ölüm Forklift ile dorse arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 15:35

Isparta'da forklift ile TIR'ın dorsesi arasında sıkışan Erol Saygıvar'ın (61) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 25 Kasım'da Gönen ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı forklift çimento yüklerken geri manevra yaptı. Bu sırada Erol Saygıvar TIR'ın dorsesi ile forklift arasında sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Saygıvar'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan forklift sürücüsü S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Feci ölüm Forklift ile dorse arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı. Olayı fark eden diğer işçiler ve forklift sürücüsünün Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

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Feci ölüm Forklift ile dorse arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

Feci ölüm Forklift ile dorse arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

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#Isparta#Kaza#TOR

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