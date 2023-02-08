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Fayın yeryüzünü kestiği nokta

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#Kahramanmaraş#Deprem#Fay Hattı
Fayın yeryüzünü kestiği nokta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, kırılan fayla ilgili çalışma yaptı.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptıkları çalışma sonucunda Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda, Tevekkelli köyü yakınlarında depremin etkisiyle yolun 3 metre yana kaydığının görüldüğünü söyledi.

Fayın yeryüzünü kestiği nokta
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Prof. Dr. Sözbilir, “10 ilde hissedilen binlerce insanın can vermesine ve mal kaybına neden olan fayın yüzey kırığı tespit edildi. Dün sabaha karşı 7.7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yer bulundu. Fay, yeryüzünde ortalama en az 3 metre atım yaratmış. Bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yanal ötelenmesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın, Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda” dedi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Fay Hattı

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