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Fay kırıkları ve hatları üzerinde yapılaşma olmayacak

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#Bakan Özhaseki#Kahramanmaraş#Deprem
Fay kırıkları ve hatları üzerinde yapılaşma olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılaşma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Fay kırıkları ve fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak” dedi.

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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin belediye ve belde başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa ve ihya çalışmaları, yerinde dönüşüm gibi konular masaya yatırıldı.

180 BİN İHALE YAPILDI

Bakan Özhaseki, çalışmaları şöyle anlattı: “Depremler 11 ilimizi etkiledi ama bine yakın ilçe ve köy de zarar gördü. Maddi boyutu 100 milyar dolarlarla ifade ediliyor. Buradaki tespitler, planlamalar yapıldı. Herhalde bizim devlet olarak 680 bin konut yapmamız icap ediyor. 170 binden fazla da işyeri gibi yerler yapmamız gerekiyor. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları belki de ekim, kasım, aralık gibi yapılacak. İlk hak sahibi vatandaşlarımız o bölgeye gidip o güvenlik konutlarında oturacaklar.”

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‘KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR’

Bakan Özhaseki, yeni yapılaşma için rezerv alanlara yöneldiklerini fakat vatandaşların sesine de kulak verdiklerini belirtti. “Bizim ana kırmızı çizgilerimiz var” diyen Özhaseki, “Bunlardan ilki her ne olursa olsun, belki ceza kanunlarına da girecek; fay kırıkları ve fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. Şehrin en kıymetli yeri olabilir, eşraftan birisinin mülkiyeti olabilir, ne olursa olsun fay hatları üzerinde yapılaşmaya yasak geliyor. İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda yapılaşma yasaklanacak. Üçüncüsü dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Ayrıca mühendislik işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz” şeklinde konuştu.

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#Bakan Özhaseki#Kahramanmaraş#Deprem

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