Fay hatlarında 100 bin bina

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan imzasıyla Meclis’e yapılan çağrıda Elazığ, Denizli, Manisa’nın ardından Van’ı etkileyen depremlerde en çok hasar ve can kaybının fay üzerinde kurulu yerleşim yerlerinde olduğuna dikkat çekildi. Özetle şöyle denildi: “Gerek Sivrice (Elazığ) depremi, gerekse Denizli, Manisa, Akhisar ve Hoy depremleri göstermektedir ki en çok ölüm ve hasar fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde meydana gelmektedir. Jeolojik açıdan yapılan ilk değerlendirmelere göre depremin, Başkale-Hoy Fay Zonu’nun Hoy şehrinin kırsal kesimlerine denk gelen bölümünde gerçekleştiği görülmektedir.



FAY HATTININ TAM ÜZERİNDE



Başkale Fay Zonu (BFZ) Türkiye’nin güneydoğusunda, Şemdinli-Yükseova Fay zonu ile İran’ın kuzeybatısında bulunan Guilato– Siah–Hoy Fay sisteminin arasında yer almaktadır. İlk belirlemelere göre sol yanal atımlı, yaklaşık 55-60 km uzunluğunda olan bu fay zonunun, Özpınar Mahallesi (Başkale) ile Hoy arasındaki segmentinin kırıldığı anlaşılmaktadır. En fazla hasarın oluştuğu Özpınar Mahallesi yerleşim alanı, fay hattının tam üzerinde. Yine Güvendik, Gelenler, Bilgeç, Ömerdağı ve Kaşkol mahalleleri yerleşim alanları ise Başkale-Hoy Fayı zonuna çok yakın mesafelerde bulunduğu görülmüştür.



MTA’nın Türkiye Diri Fay Haritası gözönüne alındığında 18 kent, 80’i aşkın ilçe, 502’yi aşkın köyümüzün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğu, bu zonlar üzerinde 100 bini aşkın binanın yer aldığı görülmektedir. Fay hatları veya zonları üzerinde yer alan binalarda yaşayan yurttaşlarımız olası bir depremde öncelikli olarak etkilenecektir.”



Oda’nın çağrısında öncelikle fay zonları üzerindeki binaların kentsel dönüşüme tabi tutularak boşaltılması gerektiğinin altı çizildi.