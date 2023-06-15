Fatma’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

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İSTANBUL’da özel bir TV kanalında çalışan Fatma Mavi, 1 Kasım 2020 günü yangın çıkan Bahçelievler’deki evinde ölü bulundu. Mavi’nin taksi olarak kullandığı korsan taksici Ergin Aktürk’ün el ve bileklerinde yanıklar tespit edildi. Mavi’nin Aktürk tarafından önce boğulduğu, sonra da üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. Aktürk ve birlikte benzin aldığı arkadaşı Ali İlkay Sarı tutuklandı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama boyunca her iki sanık da suçlamaları reddetti. Gelen HTS kayıtlarında iki sanığın da telefonlarının olay günü önce benzinlik yakınlarında, sonrasında da Mavi’nin evinin yakınlarındaki bir istasyondan sinyal verdiği tespit edildi.

ARKADAŞI YARDIM ETTİ

Benzinliğin kamera kayıtlarından ise iki sanığın araçla benzinliğe gittiği, Sarı’nın araçtan inip elinde bidonla benzin aldığı görüldü. Mahkeme dün görülen karar duruşmasında, Aktürk’e ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sarı’ya da ‘cinayete yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, pişmanlık göstermeyen iki sanığın da cezasında indirim uygulamadı.