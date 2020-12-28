Fatih'te toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi

" İŞ SAATİ OLDUĞU İÇİN MECBUR KALDIK, BU KADAR YOLCU ALDIĞIMDAN HABERİM YOKTU"



Denetime takılan İETT şoförü Menderes Korkmaz, "İş saati olduğu için mecbur kaldık, bu kadar yolcu aldığımdan haberim yoktu. Genellikle yağmur yağıyor işe geç kaldık diyerek zorla biniyorlar, onlar da haklı. Ben de bu kadar yolcu aldığımı fark etmedim, tahmin de etmemiştim. İş saati biraz yoğunluk oluyor. Gelen arabalar dolu geçtiği için onlar da binmek istiyorlar. Aslında fazla yolcu yoktu ama kurallara göre fazlaymış. Kurallara uyuyordum ama yağmurdan dolayı böyle oldu" dedi.