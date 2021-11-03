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Fatih'te taksicilere ceza yağdı

#Fatih#Taksi#Denetim
Fatihte taksicilere ceza yağdı

Fatih'de taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, yolcu kılığında taksiye binmeye çalışan sivil trafik polisini Yenibosna'ya gitmek koşuluyla taksisine alan sürücünün taksisi trafikten men edilerek 1339 lira para cezası kesildi. 3 taksiciye de emniyet kemeri takmadığı için 144'er lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatih Vatan Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatan Caddesi'nde sivil trafik polisleri, uygulama noktası önünde durarak yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi sürücülerini denetim noktasında bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Uygulama noktasında durdurulan taksicilerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Sivil Trafik Polisi'ni, Yenibosna'ya gitmek koşuluyla taksisine alan sürücü, denetim noktasında durduruldu. Sürücüye, yolcu seçmekten aracı trafikten men edilirken 1339 lira para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen 3 taksiciye 144'er lira para cezası kesilirken, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşür verildi. 

"11 BİN LİRA KİRA ÖDÜYORUZ"

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Taksici Mehmet Temizer, "Denetimlerden memnunum. Bu denetimlerle birlikte korsanları da denetleseler bence çok iyi olur. Sadece ticarileri denetlemesinler. Biz burada yevmiye veriyoruz. 11 bin lira kira ödüyoruz, vergi veriyoruz. Korsanlar bedavadan para kazanıyor" dedi. 

"TAKSİMETREMİ HER ZAMAN AÇARIM"

Sivil trafik polisini aracına alarak uygulama noktasına gelen Sezgin Bölük, "Gitmek istediği yere 45-50 lira yazar dedim ama taksimetremi açtım. Taksimetre orada görünüyor. Benim taksimetrem açık. Her zamanda açarım. Tüm belgelerimde tam. Arap turistler hep pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Ben o yüzden sıkıntı çıkmaması için taksimetremi açıyorum" dedi. 

"KEMER TAKMADIĞIM İÇİN CEZA YEDİM"

Emniyet Kemeri takmadığı için 144 lira para cezası kesilen sürücü Ahmet Coşkun'a 12 kural broşürü verildi. Coşkun, "Kemer takmadığım için ceza yedim. Olabilir, başka bir şey olmasında sonuçta hizmet yapıyoruz. 12 kural yeni başladı. Bizde öğrenmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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#Fatih#Taksi#Denetim

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