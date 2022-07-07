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Fatih'te sokak ortasında kadını darbeden saldırgana esnaftan dayak

#Istanbul#Fatih#Kadına Şiddet

Fatih’te bir kadını sokak ortasında darbeden saldırganı esnaf dövdü. Burnu kırılan saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Nişanca Mahallesi'nde 4 Temmuz Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında yabancı uyruklu kadın, tartıştığı kişinin otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan, kadının peşinden koştu. Saldırgan sokak ortasında kadının boğazını sıkarak yumruk attı. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, darbetmeye devam etti.

Fatihte sokak ortasında kadını darbeden saldırgana esnaftan dayak

O sırada olayı gören çevredeki esnaf, müdahale etti. Esnaf, kadını darbeden saldırgana yumruk atarak burnunu kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatihte sokak ortasında kadını darbeden saldırgana esnaftan dayak

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Görüntülerde, kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.

Fatihte sokak ortasında kadını darbeden saldırgana esnaftan dayak

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#Istanbul#Fatih#Kadına Şiddet

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