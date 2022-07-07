Fatih'te sokak ortasında kadını darbeden saldırgana esnaftan dayak

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Nişanca Mahallesi'nde 4 Temmuz Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında yabancı uyruklu kadın, tartıştığı kişinin otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan, kadının peşinden koştu. Saldırgan sokak ortasında kadının boğazını sıkarak yumruk attı. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, darbetmeye devam etti.

O sırada olayı gören çevredeki esnaf, müdahale etti. Esnaf, kadını darbeden saldırgana yumruk atarak burnunu kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.